Телевизоры Xiaomi серии A 2026 года появились на глобальном сайте.

Компания Xiaomi разместила на своём глобальном сайте информацию о телевизорах серий A и A Pro 2026 года, что указывает на скорый старт международных продаж. Обе линейки позиционируются как доступные 4K-модели, но отличаются техническими характеристиками.

Стандартная серия A 2026 имеет несколько диагоналей: 43, 50, 55 и 65 дюймов. Она оснащена 4K-панелью с частотой 60 Гц, технологией MEMC для сглаживания движения, поддержкой HDR10 и HLG. В новинках появились режим Filmmaker Mode и функция Game Boost, имитирующая частоту обновления 120 Гц (недоступна на 43-дюймовой версии). Модель A Pro 2026 дополнена 75-дюймовым вариантом и получила QLED-экран с охватом 94% цветового пространства DCI-P3, а также поддержку HDR10+ для улучшенной цветопередачи в играх и видео.

Обе серии работают на платформе Google TV, поддерживают Apple AirPlay, HDMI eARC/ALLM, USB 2.0 и двухдиапазонный Wi-Fi. В A Pro добавлен оптический аудиовыход. Акцент на игровые возможности включает снижение задержек для консолей, однако реальная частота обновления остаётся на уровне 60 Гц. Компания не раскрыла точные показатели входного лага.

Аудиосистема телевизоров — два динамика по 10 Вт с поддержкой Dolby Audio, DTS-X и DTS Virtual:X, но без Dolby Atmos. Из функций подключения отмечены Bluetooth 5.0, Chromecast, Miracast и голосовое управление через Google Assistant.

Официальные цены не объявлены, но за основу можно взять стоимость прошлогодних моделей: 43-дюймовая версия A 2025 стартовала с €319, а A Pro 2025 — с €339. Ожидается, что новинки сначала поступят в продажу в Европе и Азии, а затем в других регионах.