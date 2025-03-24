Ради снижения цены Vivo X Fold 4 оснастят чипом Snapdragon 8 Gen 3.

В сети появились противоречивые данные о складном смартфоне Vivo X Fold 4 после серии утечек от инсайдера Digital Chat Station. Ранее сообщалось, что Honor Magic V4 может остаться единственным устройством 2025 года с топовым чипсетом Snapdragon 8 Elite, что вызвало слухи об отмене или изменении конфигурации Vivo X Fold 4. Однако новые данные подтвердили, что аппарат получит процессор Snapdragon 8 Gen 3, выпущенный в 2023 году.

Согласно последним данным, Vivo X Fold 4 позиционируется как ультратонкий и лёгкий складной смартфон с улучшенной камерой. Основной особенностью станет 50-мегапиксельная перископная телефотокамера, поддержка беспроводной зарядки и аккумулятор на 6000 мА·ч. Устройство также получит защиту по стандарту IPX8, что редко встречается в складных моделях.

Инсайдер отметил, что вместо ультразвукового сканера отпечатков под дисплеем будет использоваться боковой сенсор — это решение, вероятно, связано со снижением стоимости. DCS намекнул на причину отказа от Snapdragon 8 Elite, заявив: «Цена Snapdragon 8E выше на +1000, вы готовы это купить?», подчеркнув стремление бренда сделать устройство доступнее.

Ожидается, что Vivo X Fold 4 оснастят большим AMOLED-экраном с высокой частотой обновления и минимальными рамками, а также усовершенствованным шарниром для уменьшения складки. В камеру помимо основного 50-МП сенсора войдёт сверхширокоугольный модуль. Дебют запланирован на июнь 2025 года в Китае, но глобальная доступность пока не уточняется.