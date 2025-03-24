Компания Xiaomi официально представила новое поколение очков Mijia Smart Audio Glasses 2. Продажи начнутся 26 марта 2025 года через платформу Xiaomi Youpin по цене 999 юаней (около $140) на этапе краудфандинга. Модель позиционируется как обновленная версия прошлогоднего устройства - более тонкая, легкая и с расширенной функциональностью.
Дизайн очков стал более компактным: толщина дужек уменьшилась до 5 мм (на 26-30 % по сравнению с предшественником), а общий вес снизился до 27,6 г. Инженеры перераспределили нагрузку, чтобы уменьшить давление на переносицу. Оправа оснащена гибким шарниром из «рояльной стали», который выдерживает до 15 000 изгибов, и новой системой быстросменных линз - теперь их можно менять одной рукой. Доступны пять вариантов оправы: металлическая aviator, гибридная browline, классическая boston, гибридная aviator и титановая Deep-Space.
Звуковая система улучшена благодаря оптимизированной акустике, четырем микрофонам с алгоритмами шумоподавления и «режиму конфиденциальности», который уменьшает утечку звука с помощью обратных звуковых волн и специальных мембран. Его можно активировать через приложение Mijia Glasses. Длительное нажатие на дужку запускает запись голоса, а световой индикатор сигнализирует о том, что микрофон активен. Очки также поддерживают голосовой помощник, защиту от пыли и воды по стандарту IP54 и потоковую передачу аудио в реальном времени.
Батарея обеспечивает до 12 часов воспроизведения музыки, 9 часов работы в режиме разговора и 12 дней в режиме ожидания. Благодаря зарядке через магнитный кабель 2C аккумулятор пополняется за 1 час, а 10 минут работы от розетки обеспечивают 4 часа автономной работы. Очки будут конкурировать с похожими моделями, включая Meta и Ray-Ban, но Xiaomi пока не раскрывает подробностей об интеграции искусственного интеллекта.