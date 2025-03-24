Стартовали продажи Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses 2.

Компания Xiaomi официально представила новое поколение очков Mijia Smart Audio Glasses 2. Продажи начнутся 26 марта 2025 года через платформу Xiaomi Youpin по цене 999 юаней (около $140) на этапе краудфандинга. Модель позиционируется как обновленная версия прошлогоднего устройства - более тонкая, легкая и с расширенной функциональностью.

Дизайн очков стал более компактным: толщина дужек уменьшилась до 5 мм (на 26-30 % по сравнению с предшественником), а общий вес снизился до 27,6 г. Инженеры перераспределили нагрузку, чтобы уменьшить давление на переносицу. Оправа оснащена гибким шарниром из «рояльной стали», который выдерживает до 15 000 изгибов, и новой системой быстросменных линз - теперь их можно менять одной рукой. Доступны пять вариантов оправы: металлическая aviator, гибридная browline, классическая boston, гибридная aviator и титановая Deep-Space.

Звуковая система улучшена благодаря оптимизированной акустике, четырем микрофонам с алгоритмами шумоподавления и «режиму конфиденциальности», который уменьшает утечку звука с помощью обратных звуковых волн и специальных мембран. Его можно активировать через приложение Mijia Glasses. Длительное нажатие на дужку запускает запись голоса, а световой индикатор сигнализирует о том, что микрофон активен. Очки также поддерживают голосовой помощник, защиту от пыли и воды по стандарту IP54 и потоковую передачу аудио в реальном времени.

Батарея обеспечивает до 12 часов воспроизведения музыки, 9 часов работы в режиме разговора и 12 дней в режиме ожидания. Благодаря зарядке через магнитный кабель 2C аккумулятор пополняется за 1 час, а 10 минут работы от розетки обеспечивают 4 часа автономной работы. Очки будут конкурировать с похожими моделями, включая Meta и Ray-Ban, но Xiaomi пока не раскрывает подробностей об интеграции искусственного интеллекта.