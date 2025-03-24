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Kefir32
Oppo анонсировала дизайн и характеристики Oppo Pad 4 Pro, Watch X2 Mini и Enco Free 4 перед запуском
Раскрыты дизайн, варианты цветов и конфигурации устройств, которые будут представлены 10 апреля 2025 года.

Китайский бренд Oppo подтвердил дату презентации новых устройств — 10 апреля 2025 года. На мероприятии представят смартфоны серии Find X8, планшет Pad 4 Pro, умные часы Watch X2 Mini и беспроводные наушники Enco Free 4. Уже сейчас все продукты доступны для предзаказа на официальном сайте компании.

Oppo Pad 4 Pro выделяется тонкими рамками экрана и вертикальным модулем камеры с основной камерой и светодиодной вспышкой. Планшет предложат в трёх цветах: Morning Light, Galaxy Silver и Space Gray. Модель получит 13,2-дюймовый LCD-экран с разрешением 3,4K и станет первым в мире планшетом на чипсете Snapdragon 8 Elite. Внутри — аккумулятор на 12 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Покупателям будут доступны версии с 8/12/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти.

Watch X2 Mini позиционируется как компактная версия часов для женской аудитории: вместо 46-миллиметрового корпуса базовой модели здесь 42-миллиметровый. Цветовые варианты — Morning Silver, Starry Black и Tomorrow Gold. По данным источников, характеристики, кроме размера экрана и батареи, могут совпадать с Watch X2.

Наушники Enco Free 4 поступят в продажу в оттенках Dynaudio Star Silver и Iceland Blue. Технические детали Oppo пока не раскрывает.

Ожидается, что цены и точные даты старта продаж станут известны после официального анонса.

#oppo
Источник: gizmochina.com
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