Последний Mac от Apple с процессором M4: что будет в Mac Pro.

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Компания Apple планирует обновить флагманский настольный компьютер Mac Pro в конце 2025 года, но выбор процессора для устройства остается неясным. Об этом сообщают источники, знакомые с разработкой. Текущая версия Mac Pro использует чип M2 Ultra, выпущенный в июне 2023 года, однако в обновленной линейке Mac Studio, представленной в марте 2025 года, Apple ограничилась M4 Max и M3 Ultra, не анонсировав M4 Ultra.

По данным Bloomberg, компания может отказаться от создания M4 Ultra из-за высокой себестоимости, сложностей производства и низкого спроса на премиальные устройства. Альтернативой станет либо чип M3 Ultra (как в Mac Studio), либо принципиально новый процессор, например, M4 Extreme или M5 Ultra. При этом архитектура M4 Max исключает использование технологии UltraFusion для объединения двух чипов, что ставит под вопрос выпуск M4 Ultra в привычном формате.

Ожидается, что Mac Pro получит порты Thunderbolt 5 для подключения большего числа дисплеев, поддержку оперативной памяти до 512 ГБ (против 192 ГБ у текущей модели) и накопители до 16 ТБ. Дизайн устройства, вероятно, останется без изменений.

Точные сроки выхода неизвестны: Bloomberg называет конец 2025 года, но из-за неопределенности с компонентами релиз могут перенести на 2026-й. Ранее Apple обновила все компьютеры линейки Mac чипами M4, кроме Mac Pro.