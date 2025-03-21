Компания HUAWEI выпустила в Китае беспроводные наушники FreeBuds 6.

Компания Huawei анонсировала в Китае полностью беспроводные наушники FreeBuds 6, выпущенные вместе со складным смартфоном Pura X. Каждый наушник весит 4,9 грамма, а чехол для зарядки — 40,3 грамма. Дизайн разработан с учетом анатомии ушной раковины на основе данных тысяч пользователей.

FreeBuds 6 оснащены гибридной акустикой. Диапазон частот — от 14 Гц до 48 кГц, что обеспечивает поддержку Lossless-аудио в формате 24 бит/48 кГц. Система автоматически корректирует звук в зависимости от посадки наушников. Звуковая подпись создана при участии Пекинской консерватории: доступны классический и сбалансированный режимы, а также пространственное аудио с отслеживанием движений головы.

Для шумоподавления используются костная проводимость микрофонов и алгоритмы, снижающие фоновые шумы до 95 дБ и порывы ветра до 8 м/с. Время работы — до 36 часов с чехлом, 5-минутная зарядка дает 2,5 часа воспроизведения. Сенсорное управление регулирует громкость, принимает вызовы и активирует голосовой ассистент Celia с переводом на 21 язык. Наушники защищены по стандарту IP54, поддерживают Bluetooth 5.2 и поиск через приложение на расстоянии до 50 метров.

Предзаказ FreeBuds 6 стартовал 20 марта на VMall.com по цене 999 юаней ($138). Продажи начнутся 28 марта.