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Kefir32
Vivo показала дизайн смартфона X200S перед анонсом в апреле
Vivo X200S: первое изображение, демонстрирующее плоский дисплей и поддержку беспроводной зарядки.

Китайская компания Vivo опубликовала первое изображение смартфона X200S, который представят в рамках апрельского ивента вместе с флагманом X200 Ultra, планшетом Pad 4 Pro и часами Watch 5. Снимок, размещенный менеджером по продуктам Vivo Хань Боксяо, демонстрирует плоский экран устройства — в отличие от текущей модели X200 с микрозагнутыми краями дисплея.

На фото аппарат заряжается внутри автомобиля, что указывает на поддержку беспроводной зарядки — функции, отсутствующей у X200. Еще одна деталь — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, расположенный в верхней части экрана.

По данным источников, Vivo X200S получит 6,67-дюймовый OLED-экран LTPS с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Основой станет чипсет MediaTek Dimensity 9400 Plus в связке с оперативной памятью до 16 ГБ и накопителем до 1 ТБ. Емкость аккумулятора составит 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт и беспроводной — 50 Вт.

Основная камера смартфона, разработанная совместно с Zeiss, включает три датчика: 50 Мп Sony IMX921 (основной), 50 Мп Samsung JN1 (ультраширокоугольный) и 50 Мп LYT-600 с 3-кратным оптическим зумом. Корпус X200S сохранит защиту по стандарту IP68/69 и металлическую рамку. Ожидаются версии в черном и серебристом цветах. Презентация запланирована на апрель 2025 года.

#vivo #vivo x200s
Источник: gizmochina.com
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