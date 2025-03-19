Компания Xgimi готовится представить 20 марта на китайском рынке линейку портативных проекторов нового поколения — серию Play 6.

Компания Xgimi представит линейку портативных проекторов Play 6 на китайском рынке 20 марта. Новинки позиционируются как многофункциональные устройства, объединяющие проекцию, аудиосистему, динамическую подсветку и возможность творческого использования.

Проекторы сохранили дизайн предыдущей модели Play 5 (известной как MoGo 3 Pro), но получили более скруглённые края для удобства переноски. Габариты устройства сопоставимы с чашкой для молочного чая. Основные нововведения — встроенная батарея и скрытый гироскоп на 360, позволяющий гибко настраивать положение проектора.

Среди заявленных особенностей — поддержка сертификации SGS по снижению уровня синего света для уменьшения нагрузки на глаза, а также аудиосистема Harman Kardon с «объёмным звучанием». Как и в Play 5, ожидается синхронизация подсветки с аудиоконтентом для создания интерактивной атмосферы во время просмотра фильмов или вечеринок.

Полные технические характеристики пока не раскрыты. Предыдущая модель MoGo 3 Pro оснащалась разрешением 1080p, яркостью 450 ISO люмен, охватом 90% цветового пространства DCI-P3, автоматической коррекцией изображения и стереодинамиками по 5 Вт. В Play 6 возможны улучшения этих параметров.

Ориентировочная цена и детали доступности будут объявлены в день презентации. Пока продажи запланированы только в Китае.