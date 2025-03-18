На мероприятии GDC представили новые игровые устройства на базе ОС Android с процессором Qualcomm G3 Gen 3.

На конференции Game Developers Conference (GDC) в Сан-Франциско компания OneXPlayer и AYANEO представили свои последние игровые устройства на базе операционной системы Android. Эти портативные консоли и планшеты, оснащенные процессором Snapdragon G3 Gen 3, обещают новый дизайн и высокую производительность для любителей игр.

OneXPlayer представила ONEXSUGAR - уникальный портативный компьютер с двумя экранами. Устройство оснащено главным дисплеем размером 6,01 дюйма и скрытым задним экраном размером 3,92 дюйма, который можно раскладывать. Переключение между одноэкранным режимом и двухэкранным режимом, как у Nintendo 3DS, придает устройству универсальность.

Он также оснащен 8-ядерным процессором Kryo, графическим процессором Adreno, поддерживающим трассировку лучей, и Wi-Fi 7 через FastConnect 7800. Дополнительные детали о полных характеристиках и ценах пока не разглашаются, но предзаказы стартуют в мае 2025 года на платформе Indiegogo.

AYANEO представила свой первый игровой планшет под названием AYANEO Gaming Pad, основанный на Snapdragon G3 Gen 3. Этот планшет предлагает значительное увеличение производительности процессора и графики по сравнению с предыдущими моделями AYANEO, а также более энергоэффективное использование ресурсов.

Устройство оснащено 8,3-дюймовым экраном с разрешением 1440P и частотой обновления 120 Гц для плавного отображения изображений. AYANEO Gaming Pad также имеет камеры 5 Мп, 50 Мп и 13 Мп, а также поддерживает Wi-Fi 7 и различные контроллеры.

AYANEO Pocket S2, еще одно устройство на базе Snapdragon G3 Gen 3, было представлено на мировом рынке. Он оснащен 6,3-дюймовым экраном разрешением 1440P IPS с яркими цветами. Устройство также предлагает улучшенную производительность CPU и GPU по сравнению с предшественниками, а также поддержку трассировки лучей и Snapdragon Game Super Resolution для более детализированной графики.

Аппарат получит цельнометаллическую раму, изогнутый корпус, улучшенные джойстики и триггеры для более точного управления. AYANEO Pocket S2 будет доступен для покупки в конце марта 2025 года.







