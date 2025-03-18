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Kefir32
Vivo может стать партнером бренда Rimowa в выпуске специальной версии X200 Ultra
Vivo формирует несколько партнерских отношений для своего смартфона X200 Ultra.

Компания Vivo рассматривает возможность партнёрства с немецким брендом Rimowa, известным алюминиевыми чемоданами с ребристым дизайном, для специальной версии флагмана X200 Ultra. Об этом сообщил инсайдер Джонни Мануэль в X* (бывший Twitter, заблокирован в РФ), опубликовав рендеры устройства и упаковки с фирменными вертикальными полосами Rimowa. Официального подтверждения от компаний пока нет.

Ранее стало известно о сотрудничестве Vivo с Zeiss для настройки камер и возможном партнёрстве с Fujifilm для улучшения обработки изображений. Спецверсия X200 Ultra, если она выйдет, получит заднюю панель из AG-стекла — в обычной линейке ожидаются цвета «винный красный», чёрный и белый.

Ожидается, что X200 Ultra будет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite, 2K-экраном с закруглёнными краями и узкими рамками, а также тройной камерой: основной сенсор Sony LYT-818 на 50 МП, телеобъектив на 200 МП (фокусное расстояние 85 мм) и макрокамера на 50 МП. Фронтальная камера — 50 МП. Ёмкость аккумулятора составит 6000 мА·ч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.

Анонс X200 Ultra запланирован на конец марта или апрель. Как и предшественник X100 Ultra, устройство может остаться эксклюзивом для китайского рынка.

X (бывший Twitter) - социальная сеть - запрещена на территории РФ!

#vivo #vivo x200 ultra #rimowa #vivo rimowa
Источник: gizmochina.com
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