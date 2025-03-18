Очиститель воздуха очищает, нагревает и отслеживает качество воздуха в режиме реального времени

Компания Dreame анонсировала премиальный очиститель воздуха PM20, который совмещает функции очистки, обогрева и мониторинга качества воздуха в режиме реального времени. Устройство поступит в продажу в Китае 19 марта по цене 7999 юаней (~$1105) и уже доступно для предзаказа.

PM20 оснащён шестиступенчатой системой фильтрации, включающей HEPA-фильтр для частиц от 0,3 микрон, угольный слой для поглощения формальдегида и летучих соединений (VOC), а также каталитический фильтр с диоксидом марганца для разложения токсинов. Ультрафиолетовые UVC-лампы и технология PlasmaNova нейтрализуют бактерии и вирусы.

Система Enviro Detect с миллиметровым радаром отслеживает перемещения людей в радиусе 5 метров, автоматически направляя потоки воздуха для эффективной очистки. А датчики PM1/PM2.5/PM10, температуры, влажности, формальдегида и TVOC выводят данные на сенсорный LCD-экран.

Дополнительные функции:

Обогрев помещения за счёт PTC-модуля с нагревом воздуха за 3 секунды;

Два режима работы: равномерная очистка помещений до 100 м 2 (поток 10 м) или интенсивная (400 м 3 /ч);

(поток 10 м) или интенсивная (400 м /ч); «Режим для питомцев» — снижение аллергенов и запахов;

Управление через приложение, голосовые команды или пульт;

Уровень шума — от 32 дБ.

Безопасность обеспечивают антиопрокидывающая конструкция, скрытые колёса и магнитное крепление пульта. Глобальный релиз PM20 пока не анонсирован.