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Kefir32
ViewSonic выпустила игровой монитор VX2758-4K-PRO-2 с переключаемыми разрешением и частотой
ViewSonic представила VX2758-4K-PRO-2 — 27-дюймовый игровой монитор, способный переключаться между 4K с частотой 160 Гц и 1080p с частотой 320 Гц.

Американский бренд ViewSonic представил в Китае 27-дюймовый игровой монитор VX2758-4K-PRO-2, способный переключаться между режимами 4K@160 Гц и 1080p@320 Гц. Устройство стоимостью 1599 юаней (~$221) оснащено Fast IPS-панелью с временем отклика 1 мс (GtG), яркостью 300 кд/м2 и поддержкой 10-битного цвета (8-бит + FRC).

Монитор охватывает 100% sRGB, 95% DCI-P3, 87% AdobeRGB и 85% NTSC цветовых пространств, с заводской калибровкой для точной цветопередачи. Статическая контрастность — 1000:1, поддержка HDR10 улучшает детализацию в тенях и светлых участках.

Конструкция включает несъёмную металлическую подставку, но предусмотрено крепление VESA 100×100 мм. Из портов доступны два HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4 и аудиовыход 3,5 мм. Встроенный блок питания уменьшает количество кабелей.

Адаптивная синхронизация (FreeSync и G-Sync Compatible) снижает разрывы изображения. Переключение между разрешениями активируется одной кнопкой. Дополнительные функции: наложение прицела для шутеров, режим PiP/PBP для многозадачности, «3A Gaming Mode» для автоматической оптимизации настроек. Для снижения нагрузки на глаза реализованы аппаратное фильтрация синего света и технология Flicker-Free.

Монитор ориентирован на геймеров, ценящих гибкость выбора между детализированной картинкой и высокой частотой кадров. О планах глобального релиза ViewSonic пока не сообщает.

#viewsonic
Источник: ithome.com
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