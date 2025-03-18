Infinix подтвердила детали смартфона Note 50x 5G перед анонсом.

Компания Infinix раскрыла дизайн и характеристики смартфона Note 50x 5G за десять дней до его презентации в Индии 27 марта. Устройство будет доступно в трёх цветах — зелёном, фиолетовом и сером — с двумя типами отделки: металлической и текстурной под веганскую кожу.

Note 50x 5G получил защиту по военному стандарту MIL-STD-810H, обеспечивающую устойчивость к падениям. На правой грани расположены кнопки громкости и питания со встроенным сканером отпечатков. Задняя панель оснащена тройной камерой на 50 МП с ИК-датчиком и светодиодной подсветкой уведомлений Active Halo Light. Рейтинг водозащиты (IP) не уточняется.

Сердцем устройства стал процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, который, по заявлению Infinix, обеспечивает плавную многозадачность и игры на 90 кадрах в секунду. Смартфон работает на ОС XOS 15 с функциями на базе ИИ: помощником для написания текстов, режимом AIGC для портретов и голосовым ассистентом Folax.

Предыдущая модель, Note 40x 5G, дебютировала в августе 2024 года по цене около 15 000 рупий (~$175). Ожидается, что новинка сохранит аналогичный ценовой диапазон. Официальные спецификации, включая ёмкость аккумулятора и детали дисплея, будут объявлены на презентации.