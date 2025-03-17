Скоро появится совершенно новый игровой планшет Infinix.

Компания Infinix планирует выход на рынок игровых планшетов с моделью XPAD GT, о чём свидетельствуют данные сервисной платформы Carlcare. Устройство с номером X1301 фигурирует в списках поддержки, подтверждающих наличие 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Предыдущая модель линейки, XPAD, выпущенная в 2024 году, оснащалась 11-дюймовым IPS-экраном с частотой 90 Гц, чипсетом MediaTek Helio G99 Ultimate и аккумулятором на 7000 мА·ч с зарядкой 18 Вт. Ожидается, что XPAD GT получит более мощный процессор (возможно, с поддержкой 5G), повышенную частоту обновления дисплея и увеличенную батарею.

Это первый случай упоминания игрового планшета в портфолио бренда. Официальные характеристики и дата анонса пока не раскрыты.