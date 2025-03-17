Xiaomi 16 готовится к значительным изменениям в дизайне.

Согласно слухам, будущий флагман компании Xiaomi, модель Xiaomi 16, готовится значительно изменить свой дизайн, отказавшись от компактного формата в пользу более крупного дисплея и тонкого корпуса. По данным источника Smart Pikachu, версия Xiaomi 16 получит экран размером от 6.5 до 6.67 дюймов, что станет заметным изменением по сравнению с 6.36-дюймовым экраном моделей Xiaomi 13, 14 и 15. Это решение, похоже, связано с предназначением более крупного дисплея на фоне выхода конкурирующих моделей, таких как Galaxy S25 Edge.

Также ожидается, что увеличение площади экрана позволит разработчикам использовать более тонкую батарею без ущерба для ёмкости. Кроме того, указывается на возможность установки улучшенной «горизонтально расширенной» телефото-камеры. В нынешней стандартной модели используется 2.6x телефото, и наличие дополнительного пространства может позволить применить более продвинутую оптику.

Параллельно с этим стоит отметить, что последние достижения в области увеличения плотности энергии батарей позволяют уменьшить объем, необходимый для обеспечения заданной ёмкости, хотя аналогичных прогрессов в области камер пока не наблюдается. Несмотря на то что некоторые пользователи могут приветствовать предложение более крупных экранов и тонких устройств, данная новость вызывает разочарование у поклонников компактных смартфонов. С момента выхода модели Xiaomi 12 в 2021 году компания уделяла внимание данной нише, предлагая меньшие флагманские устройства. Тем не менее, предполагаемое изменение дизайна Xiaomi 16 указывает на то, что производитель ставит приоритет на улучшение характеристик вместо компактности.

Важно отметить, что текущая информация основана на слухах, и окончательный выбор дизайна компании может отличаться. Если утечки подтвердятся, Xiaomi 16 станет частью растущего тренда среди смартфонов с крупными дисплеями.