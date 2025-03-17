В сеть утекла информация о цветовых вариантах Vivo X200 Ultra.

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл особенности дизайна и цветовых вариантов флагмана Vivo X200 Ultra, анонс которого ожидается в Китае в ближайшие месяцы. Согласно утечке, устройство будет доступно в виннo-красном, чёрном и белом оттенках. Белая версия получит двухтонную отделку с гладкой верхней частью и полосатой нижней, формирующей V-образный узор. Задняя панель выполнена из AG-стекла или стекловолокна вместо искусственной кожи.

Основной акцент сделан на камеру: X200 Ultra оснастят перископным телеобъективом на 200 МП с усовершенствованной призменной системой, что увеличит толщину корпуса — характерную черту фотоориентированных флагманов. Экран с разрешением 2K и микрокривизной по краям уменьшит визуальную массивность и улучшит эргономику.

Сердцем аппаратной платформы станет Snapdragon 8 Elite, а MediaTek анонсирует чипсет Dimensity 9400 Plus 11 апреля на конференции MDDC 2025. Этот процессор, вероятно, будет использован в Vivo X200S и Oppo Find X8S, чей релиз может опередить выход X200 Ultra.

Напомним, линейка X200 дебютировала в октябре 2024 года как первая с Dimensity 9400. Ожидается, что Ultra-версия составит конкуренцию Xiaomi 15 Ultra и Samsung Galaxy S25 Ultra на внутреннем рынке. Официальные даты презентаций пока не раскрыты.