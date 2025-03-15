Ожидается, что это будет REDMI Turbo 4 Pro.

Модель Xiaomi с кодом 25053RT47C получила сертификат 3C, подтверждающий поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт. По данным источника IT Home, устройство может быть анонсировано как Redmi Turbo 4 Pro в апреле 2025 года.

Блогер Digital Chat Station ранее сообщал, что аппарат получит процессор Snapdragon 8s Elite (SM8735), 1,5K LTPS-экран с повышенной частотой ШИМ и узкими рамками, а также аккумулятор увеличенной ёмкости. Дизайн, по его словам, будет выделяться на фоне конкурентов в своём сегменте.