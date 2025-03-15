Ультратонкий внешний аккумулятор Xiaomi весом 93 г теперь доступен в Европе.

Компания Xiaomi расширила доступность своего ультратонкого powerbank на европейские рынки, включая Великобританию, Германию, Францию и Нидерланды. Устройство ёмкостью 5000 мА·ч, представленное в Индии в декабре 2024 года, позиционируется как портативное решение для зарядки гаджетов в дороге.

Powerbank толщиной 10 мм и весом 93 г выполнен в металлическом корпусе. Единственный порт USB-C поддерживает выходную мощность до 20 Вт: по данным Xiaomi, за 30 минут он заряжает Xiaomi 14 до 37%. Входная зарядка мощностью 18 Вт позволяет полностью восстановить ёмкость аккумулятора за 1 час 45 минут.

Устройство оснащено системой защиты от перегрева, короткого замыкания и перегрузок. Встроенный чип автоматически регулирует выходной ток в зависимости от подключённого гаджета. Однако ёмкости 5000 мА·ч недостаточно для полной зарядки большинства современных смартфонов — производитель рекомендует powerbank для наушников, умных часов и других малопотребляющих устройств.

Стоимость в Европе варьируется: £19.99 в Великобритании, €29.99 в Германии и Нидерландах, €24.99 во Франции. Параллельно Xiaomi анонсировала скорый выход модели HyperCharge 25000 с поддержкой 212 Вт для ноутбуков и мощных смартфонов.