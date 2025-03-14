Sony анонсировала новую систему отображения с независимым RGB-светодиодом и подсветкой высокой плотности.

Компания Sony представила технологию дисплеев с независимыми RGB-светодиодами, которые управляются отдельно для каждого цвета. Новая система подсветки, анонсированная сегодня, обеспечивает высокую чистоту оттенков и широкий цветовой охват, охватывая более 99% пространства DCI-P3 и около 90% стандарта BT.2020. Массовое производство таких панелей начнется в 2025 году.

По заявлению Sony, раздельное управление красным, зеленым и синим каналами позволяет точно воспроизводить тонкие градации света и цвета даже на экранах большого формата. Это особенно важно для кинопроизводства, где критичны глубина черного и передача авторского замысла. Технология также адаптирует яркость для каждой сцены, избегая засветки в темных участках, и достигает пиковой яркости свыше 4000 кд/м2 — уровня профессиональных мониторов Sony.

Обработка сигнала на 96 бит обеспечивает плавные переходы между оттенками, а алгоритмы предотвращают потерю деталей в светлых и темных областях. В отличие от OLED-экранов, новая система лучше передает умеренно яркие насыщенные цвета и сохраняет стабильность изображения при широких углах обзора.

Sony сотрудничает с MediaTek в разработке управляющих процессоров, с ROHM — в создании микросхем для светодиодов, а с Sanan Optoelectronics — в производстве самих LED-элементов. Технология будет использоваться как в потребительских телевизорах BRAVIA, так и в профессиональных мониторах для студий.

Компания напомнила, что в 2004 году выпустила первый LCD-телевизор с полномассивной RGB-подсветкой, а теперь развивает этот подход, сочетая опыт создания референсных экранов для кинопроизводства и массовых моделей.