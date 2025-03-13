Конструкция внешней формы Hypace аналогична Logitech GPW.

Китайский бренд Lofree анонсировал игровую мышь Hypace с магниевым каркасом и поликарбонатной крышкой. Как заявлено, устройство весом 47±2 грамма сочетает легкость перфорированных моделей и эргономику стандартных мышей.

Согласно описанию, Hypace выполнена в форм-факторе, схожем с Logitech GPW, с габаритами 124,41×62,7×37,94 мм, что подходит для небольшой и средней ладони. Магниевая рама и поликарбонатный верх обеспечивают прочность без увеличения массы. Производитель заявляет, что это первая мышь с подобной комбинацией материалов.

Модель оснащена оптическим сенсором PixArt PAW3950 с максимальной чувствительностью 40 000 CPI (в режиме разгона), микропереключателями Kailh White Blade с позолотой (ресурс — 100 млн нажатий) и контроллером Nordic. Поддерживается три режима подключения: через USB-C, беспроводной 2,4 ГГц (оба с частотой опроса 8 кГц) и Bluetooth.

Встроенный аккумулятор ёмкостью 250 мА·ч обеспечивает до 17 часов работы на частоте 8 кГц и до 80 часов — на 1 кГц. В комплекте идет компактный USB-приемник для беспроводного подключения.

Продажи в Китае стартуют в апреле-мае, а предзаказ на Kickstarter доступен от $109. Глобальный релиз пока не анонсирован.