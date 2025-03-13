Ayaneo возвращается с ещё одним устройством, пробуждающим ностальгию, и на этот раз всё дело в простоте.

Компания Ayaneo анонсировала карманную игровую консоль Pocket Micro Classic, ориентированную на любителей ретро-игр. Устройство отличается минималистичным дизайном с акцентом на кнопочное управление: вместо аналоговых джойстиков здесь используется D-пад и раздельные триггерные кнопки. Новинка уже доступна для предзаказа, старт продаж запланирован на апрель 2025 года.

Pocket Micro Classic оснащена 3,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 960×640 пикселей (соотношение 3:2), что оптимально для классических игр. Начинка включает процессор MediaTek Helio G99, до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища (UFS 2.2). Активная система охлаждения предотвращает перегрев даже при длительных игровых сессиях.

Консоль поддерживает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, оснащена гироскопом и X-осевым вибромотором для тактильной обратной связи. Вес устройства — 227 граммов, корпус выполнен в трёх цветах: «Ретро-золото», «Серый ретро» и «Волшебный чёрный». Для подключения периферии предусмотрены порты USB-C, microSD и USB 2.0.

В Китае базовая версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти оценивается в 1249 юаней ($179). Модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища стоит 1649 юаней ($239). Для международного рынка действуют ранние цены: от $179 за базовую конфигурацию и до $239 за топовую. После окончания раннего бронирования стоимость вырастет до $269.



