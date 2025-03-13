Дата глобального релиза Poco F7 серии слита — Ultra-версия появилась в Geekbench

Poco F6 Pro

По данным инсайдеров, Poco планирует представить линейку смартфонов F7 серии на глобальном рынке 27 марта. Информация основана на утечках из соцсетей, где пользователь опубликовал рекламный постер с предполагаемой датой анонса. В линейку, вероятно, войдут модели F7 Ultra, F7 Pro и F7, причем первые две могут дебютировать в конце месяца, а базовая версия — позже.

Poco F7 Ultra, обнаруженный в базе Geekbench, получил 2300 баллов в одноядерном и 8150 баллов в многоядерном тестах. Согласно тестам, устройство работает на Snapdragon 8 Elite с 16 ГБ ОЗУ и Android 15. Источники утверждают, что это переименованная версия Redmi K80 Pro с 6,67-дюймовым OLED-экраном (2K, 120 Гц) и аккумулятором на 5300 мА·ч с зарядкой 120 Вт.



Poco F7 Pro, по слухам, унаследует Snapdragon 8 Gen 3 и батарею 6000 мА·ч с поддержкой 90 Вт. Обе модели, как ожидается, сохранят 6,67-дюймовые дисплеи, но точные детали остаются неподтвержденными.

Аналитики предполагают, что F7 Ultra станет одним из самых доступных смартфонов на Snapdragon 8 Elite, конкурируя с Realme GT 7 Pro. Однако Poco пока не комментирует слитую информацию.