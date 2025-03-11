Планшеты Samsung Galaxy Tab серии S10 FE прошли сертификацию 3C.

Линейка бюджетных планшетов Samsung Galaxy Tab S10 FE прошла сертификацию 3C в КНР, что указывает на скорый анонс устройств. Модели FE и FE+ получат экраны 10,9 и 13,1 дюйма соответственно, что больше диагонали предшественника Tab S9 FE (12,4 дюйма). Ожидается, что новинки поступят в продажу в Китае и других регионах до конца марта.

Обе версии оснащены процессором Exynos 1580, который, по заявлениям Samsung, на 45% мощнее Exynos 1380 в графике и на 80% — в общей производительности. Объем оперативной памяти увеличен до 8/12 ГБ (против 6 ГБ у прошлого поколения), а накопитель предлагается на 128 или 256 ГБ.

Ключевые особенности:

Поддержка 45-ваттной быстрой зарядки (адаптер в комплект не входит);

Аккумуляторы на 8000 мА·ч (FE) и 10 090 мА·ч (FE+);

Основная камера 13 Мп со вспышкой, фронтальная — 12 Мп;

Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.3 и сканер отпечатков пальцев.

Планшеты будут доступны в сером, серебристом и синем цветах. Отсутствие 5G-версии FE+ в списке сертифицированных моделей может указывать на её более поздний выход.

Эксперты отмечают, что Tab S10 FE усиливают позиции Samsung в среднем сегменте, сочетая апгрейд железа с сохранением доступной цены. Однако отсутствие зарядного устройства в коробке может вызвать критику пользователей.