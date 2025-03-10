Функция Google Circle to Search теперь доступна на смартфонах Motorola Razr 50 и Edge 50 Ultra.

Компания Motorola объявила о внедрении функции Circle to Search, разработанной Google, в свои флагманы 2024 года — складной Razr 50 и смартфон Edge 50 Ultra. Обновление позволяет искать информацию в интернете, выделяя объекты на экране без переключения между приложениями.

Технология, представленная Google в 2023 году, уже доступна на глобальных версиях устройств. Пользователям достаточно обвести, выделить или коснуться нужного элемента в любом приложении, чтобы мгновенно получить результаты поиска. Это устраняет необходимость делать скриншоты и вручную копировать данные.

Анонс опубликован в официальном аккаунте Motorola в X* (ранее Twitter). Ранее Circle to Search появилась на аппаратах Samsung, Google Pixel и других брендов. В компании отметили, что обновление повысит удобство взаимодействия с устройствами, особенно при работе с текстами, изображениями и видео.

Motorola Razr 50 и Edge 50 Ultra — первые модели бренда с этой функцией. Ожидается, что в ближайшие месяцы она будет внедрена и в другие устройства линейки.

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