Новая утечка от инсайдера Digital Chat Station раскрыла подробности о грядущем смартфоне Xiaomi.

Инсайдеры сообщают о возможных характеристиках смартфона Xiaomi Civi 5 Pro, который, по данным источника Digital Chat Station, станет одним из самых тонких устройств с ёмким аккумулятором. Согласно утечкам, аппарат толщиной около 7 мм оснастят батареей на 6000 мАч, что значительно превосходит показатели конкурентов.

Предположительно, новинка получит процессор Snapdragon 8s Elite и перископную камеру на 50 МП с 3-кратным оптическим зумом. Если информация подтвердится, Civi 5 Pro окажется тоньше аналогов вроде Xiaomi 15 (8,08 мм) и Vivo X200 Pro Mini (8,15 мм), сохранив при этом более крупную батарею.

В дизайне, как сообщают источники, будут использованы стеклянный корпус, изогнутый экран с ультразвуковым сканером и двойная фронтальная камера. Ориентировочная цена — около 3000 юаней ($415), но официальных данных от компании пока нет.

Ранее Xiaomi анонсировала выход новой модели линейки Civi, однако детали остаются нераскрытыми. Ожидается, что релиз состоится во второй половине 2025 года.