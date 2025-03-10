Появились подробности о чипсетах, аккумуляторах, дисплеях и сроках запуска iQOO Z10 Turbo, Z10 Turbo Pro, Z10x, Z10

Компания iQOO готовит к выходу в Индии линейку смартфонов Z10, включающую четыре модели: Z10 Turbo, Z10 Turbo Pro, Z10x и базовый Z10. По данным инсайдера Digital Chat Station, первыми в апреле дебютируют версии Turbo.

Флагманская Z10 Turbo Pro получит процессор Snapdragon 8s Elite (SM8735) и аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки 120 Вт. Младшая Z10 Turbo будет оснащена чипом MediaTek Dimensity 8400 и батареей 7500–7600 мАч с 90-ваттной зарядкой. Обе модели будут иметь 6,78-дюймовый LTPS-экран с разрешением 1,5K и отдельный чип для обработки изображения.

Стандартный Z10, как сообщается, выйдет в третьем квартале вместе с Z10x. Он получит OLED-дисплей с тем же разрешением 1,5K и процессор Snapdragon 7 Gen 3. Версия Z10x сохранит LCD-экран и, вероятно, новый чипсет MediaTek, детали которого пока не раскрыты.

Официальные даты презентации и цены остаются неизвестными. Предполагается, что серия продолжит стратегию бренда по сочетанию высокой производительности и доступности на рынке.