Microsoft выпустила Edge 134 с ускоренными настройками и улучшениями для macOS.

Корпорация Microsoft представила стабильную версию браузера Edge 134, которая принесла ряд улучшений производительности и безопасности. Обновление, выпущенное 7 марта, включает миграцию интерфейса настроек на платформу WebUI2 для повышения скорости отклика, а также оптимизацию работы со ссылками Microsoft Teams на macOS.

Среди ключевых изменений — ускорение загрузки раздела настроек благодаря переходу на обновлённую архитектуру WebUI2. Пользователи macOS теперь смогут открывать ссылки из Teams непосредственно через Edge с автоматической синхронизацией учётных данных, если браузер назначен основным для работы с сервисом.

В Edge 134 также появилась экспериментальная функция Scareware Blocker, блокирующая с использованием ИИ фишинговые сайты и мошеннические предложения. Активировать её смогут администраторы через соответствующую политику.

Корпорация удалила опцию привязки личных аккаунтов для пользователей Entra ID и объявила о скором отключении поискового сервиса Microsoft Search в Bing — его заменят новой системой Work Search.

Обновление уже распространяется автоматически, но его можно установить вручную через раздел edge://settings/help. Полный список изменений включает и другие оптимизации интерфейса, включая переработку текстовых описаний и структуры меню.