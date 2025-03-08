Изначально представленный на веб-сайтах LG в Японии и Гонконге, монитор теперь доступен в Европе.

Компания LG анонсировала в Европе монитор UltraGear 27G850A — первый в мире игровой дисплей с матрицей IPS Black, разрешением 4K (3840×2160) и частотой обновления 240 Гц.

Монитор оснащён 27-дюймовой панелью Nano IPS Black с контрастностью 2000:1, что вдвое выше стандартных IPS-экранов. Функция Dual Mode позволяет переключаться между режимами 4K/240 Гц и 1080p/480 Гц.

Модель поддерживает технологии синхронизации AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync и VESA AdaptiveSync, а время отклика составляет 1 мс (GtG). Цветовой охват достигает 99% DCI-P3, а яркость — 450 кд/м2 (SDR) и до 670 кд/м2 в HDR-режиме. Для точной калибровки используется аппаратная настройка, редко встречающаяся в потребительских устройствах.

Из особенностей подключения — порт DisplayPort 2.1 с пропускной способностью UHBR13.5 (54 Гбит/с), два HDMI-разъёма, USB-хаб и аудиовыход с поддержкой DTS Headphone:X. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку по высоте, углу наклона и повороту.

Официальный релиз монитора в США и Великобритании пока не подтверждён. В Гонконге устройство оценивается в 900 долларов, европейская цена составляет 899 евро.