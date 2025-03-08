Стали известны характеристики бюджетного смартфона Realme NARZO 80x 5G.

Компания Realme анонсирует расширение линейки NARZO 80 новейшей моделью NARZO 80x 5G, которая станет самой доступной в серии. По данным портала 91Mobiles, ссылающегося на инсайдерские источники, устройство поступит в продажу в Индии уже в следующем месяце.

Смартфон, имеющий индекс RMX3944, будет доступен в трёх конфигурациях: 6 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ встроенной, 8 ГБ + 128 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Покупателям предложат два варианта расцветки — «Золотое сияние» и «Глубокий океан». Релиз модели состоится на платформе Amazon и в официальном онлайн-магазине Realme.

Отмечается, что NARZO 80x 5G может стать эксклюзивной версией для Amazon ранее представленного Realme P3x 5G, выпущенного в феврале 2025 года. Параллельно компания готовит к выходу модели Pro и Ultra серии NARZO 80. Ожидается, что Pro-версия с индексом RMX5033 выйдет в трёх цветах и вариантах памяти до 12 ГБ + 256 ГБ, а Ultra получит бело-золотой дизайн и базовую комплектацию 8 ГБ + 128 ГБ.

Официальные детали, включая точные даты презентации и цены, станут известны в ближайшие недели.