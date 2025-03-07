Компания Minisforum представляет AI X1 Pro — первый в мире мини-ПК с искусственным интеллектом, оснащённый функцией Copilot.

Компания Minisforum анонсировала мини-ПК AI X1 Pro, позиционируя его как первое в мире устройство формата «всё в одном» с поддержкой Copilot на базе искусственного интеллекта. В основе системы лежит новый процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 с 12 ядрами (24 потока) и частотой до 5,1 ГГц, сочетающий архитектуры Zen 5 и Zen 5c. Чип оснащён нейропроцессором XDNA 2, обеспечивающим производительность 50 TOPS для задач ИИ, включая автоматизацию рабочих процессов и интеграцию с Copilot.

Для графической обработки отвечает встроенная видеокарта Radeon 890M (архитектура RDNA 3.5) с 16 вычислительными блоками. Устройство поддерживает подключение внешней видеокарты через порт OCuLink, что расширяет его игровой потенциал. Система охлаждения с двумя вентиляторами, тепловыми трубками и фазоизменяемыми материалами сохраняет температуру ниже 80C даже под нагрузкой.

Устройство предлагает гибкие возможности апгрейда: до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и три слота для NVMe SSD общим объёмом до 12 ТБ. Среди ИИ-функций — генерация субтитров в реальном времени, шумоподавление при звонках и «интеллектуальная память» для отслеживания действий пользователя. Для безопасности предусмотрен сканер отпечатков пальцев.

ПК оснащён портами USB4 (40 Гбит/с), HDMI 2.1, DisplayPort 2.0, двумя гигабитными Ethernet-разъёмами, а также поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Устройство способно работать с четырьмя 4K-дисплеями одновременно.

Предзаказ на AI X1 Pro уже открыт. Базовая версия с 32 ГБ RAM и 1 ТБ SSD оценивается в $899, топовая конфигурация (96 ГБ RAM + 2 ТБ SSD) — $1 089. Поставки начнутся в ближайшие месяцы.