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Kefir32
Apple представила MacBook Air с чипом M4 - ИИ-функции, новая камера и сниженная цена
Компания Apple анонсировала новый MacBook Air с быстрым процессором M4, до 18 часов автономной работы1, новой 12-мегапиксельной камерой Center Stage и более низкой начальной ценой.

Apple

Компания Apple анонсировала обновлённые ноутбуки MacBook Air с процессором M4, сделав ставку на интеграцию ИИ-технологий и доступность. Устройства сохранили безвентиляторный дизайн, но получили новый цвет — Sky Blue («Небесно-голубой») — наряду с Silver, Starlight и Midnight.

Главное обновление — чип M4 с 10-ядерным CPU и GPU, поддерживающий до 32 ГБ объединённой памяти. Базовая версия теперь стартует с 16 ГБ ОЗУ, часть которых задействована для работы Apple Intelligence — набора ИИ-функций: умные ответы в сообщениях, суммаризация писем, ретушь фото в приложении «Фото», генерация эмодзи и изображений. Обработка задач происходит на устройстве, а для сложных запросов используется защищённое облако Apple.

Экран 13,6 или 15,3 дюйма с яркостью 500 кд/м2 и цветовым охватом P3 дополнен 12-МП фронтальной камерой с функцией Center Stage (автофокусировка на пользователя) и Desk View (одновременная трансляция лица и рабочего стола). В отличие от M3-модели, новинка поддерживает подключение двух внешних мониторов до 6K.

Apple

Стартовая цена 13-дюймовой версии — $999 (99 000 рублей в России), 15-дюймовой — $1199 (124 000 рублей). Предзаказы уже открыты, поставки начнутся 12 марта.

#apple #macbook air m4
Источник: apple.com
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