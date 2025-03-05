Flexible Briefcase - это складной ноутбук, который также можно использовать как элегантный портфель.

На выставке Mobile World Congress 2025 компания Samsung Display продемонстрировала инновационный концепт Flexible Briefcase — ноутбук с гибким экраном, трансформирующийся в компактный портфель. Устройство оснащено 18,1-дюймовым QD-OLED-дисплеем с разрешением QHD+ (2000×2664 пикселей) и плотностью 184 PPI. При сложении экран аккуратно сворачивается с радиусом изгиба 4,5R, что обеспечивает долговечность конструкции.

Дизайн концепта имитирует классический портфель: корпус оборудован двумя ручками, которые соединяются в центре при закрытии, а на боковой панели размещены кнопки питания и регулировки громкости. Несмотря на меньшую плотность пикселей по сравнению с Galaxy Book4 Ultra (212 PPI), изогнутый экран обеспечивает яркое и детальное изображение, что делает устройство перспективным для дизайнеров и видеоредакторов.

Samsung Flexible Briefcase пока остаётся прототипом, и сроки его коммерческого релиза не определены. Ранее аналогичные эксперименты представляла Lenovo, включая ноутбук с солнечной панелью для подзарядки. Эти концепты демонстрируют тренд на совмещение мобильности и многофункциональности, однако их выход на массовый рынок пока под вопросом.

Samsung

Аналитики отмечают, что Flexible Briefcase подчёркивает стремление Samsung к инновациям в сегменте гибких дисплеев, но для реализации подобных устройств потребуются дополнительные испытания и снижение себестоимости технологий.