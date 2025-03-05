Концептуальный телефон Realme со сменными объективами был представлен на выставке MWC.

На выставке Mobile World Congress 2025 компания Realme продемонстрировала экспериментальный смартфон с сменными объективами, предлагающий новый подход к мобильной фотографии. В отличие от традиционных решений с фиксированными модулями, концепт оснащён кастомизируемым сенсором Sony размером 1 дюйм, который позволяет устанавливать внешние оптические линзы.

На презентации показали два варианта объективов: портретный (73 мм) и телефото (234 мм), сопоставимый с 10-кратным зумом Galaxy S23 Ultra. Такая оптика, по заявлению Realme, обеспечивает естественное боке и детализацию, близкую к DSL-камерам, особенно при съёмке удалённых объектов. Крепление линз реализовано через магнитную систему, напоминающую MagSafe: модули фиксируются без проводов, получая питание и передавая данные через контакты.

Ранее аналогичный концепт с беспроводным подключением демонстрировала Xiaomi для модели 12S Ultra, но Realme усилила идею, сделав акцент на совместимости с профессиональной оптикой. Однако пока устройство остаётся прототипом — серийный выпуск не анонсирован.

Эксперты отмечают, что подобные эксперименты могут стимулировать рынок, предлагая альтернативу громоздким камерам в топовых смартфонах. Однако вопросы цены, защиты от пыли и практичности использования в повседневных условиях пока остаются открытыми.