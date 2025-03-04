Realme официально представила Realme 14 Pro Lite 5G — новый смартфон среднего класса с премиальными функциями.

Realme

Как сообщается, компания Realme анонсировала смартфон 14 Pro Lite 5G для среднего ценового сегмента, объединив премиальные характеристики с доступной ценой. Новинка выделяется 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, что обеспечивает плавную анимацию и чёткое изображение даже при ярком солнце. Защиту дисплея усиливает стекло Gorilla Glass 7i, а корпус с сертификацией IP65 устойчив к пыли и брызгам.

Согласно описанию, основой производительности стал процессор Snapdragon 7s Gen 2 в связке с памятью LPDDR4x и накопителем UFS 3.1. Для многозадачности доступна технология виртуального расширения ОЗУ до 8 ГБ. Основная камера с датчиком Sony LYT-600 на 50 МП поддерживает оптическую стабилизацию (OIS), а ультраширокоугольный модуль на 8 МП расширяет возможности съёмки. Фронтальная 32-МП камера с сенсором IMX615 адаптирована для селфи и видеозвонков.

Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч поддерживает быструю зарядку 45 Вт, а ОС Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0 предлагает оптимизацию на базе ИИ и улучшенную защиту данных. Среди дополнительных фишек — стереодинамики, сканер отпечатков в экране и поддержка Wi-Fi 6.

Стартовая цена в Индии — 21 999 рупий (~23 500 рублей) за версию 8/128 ГБ. Доступны цвета Monet Gold и Monet Purple. Продажи начнутся через официальный сайт и партнёрские сети.