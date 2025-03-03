Новые iPad ожидаются вскоре после анонса MacBook Air M4.

Apple

Компания Apple планирует представить новые модели MacBook Air с процессором M4 уже на этой неделе, а вслед за ними — обновлённые iPad. Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, снижение запасов текущих iPad Air и iPad 10 в магазинах Apple указывает на скорый релиз преемников.

Ожидается, что новые планшеты появятся в марте или апреле, но не одновременно с MacBook Air. iPad Air получит чип M3 или M4, а базовый iPad 11 — A16 Bionic или A17 Pro. Дизайн устройств, вероятно, останется без изменений — акцент сделан на внутренние улучшения.

Анонс iPad Pro отложен до выхода процессора M5, а iPad mini, обновлённый несколько месяцев назад, не войдёт в текущую волну новинок. Таким образом, Apple продолжает поэтапное обновление линейки, сохраняя фокус на повышении производительности без радикальных изменений форм-факторов.

Точные даты презентаций и цены станут известны позже.