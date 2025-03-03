В сети появились спецификации Galaxy Tab S10 FE и S10 FE +.

Ожидаемые планшеты Samsung Galaxy Tab S10 FE и S10 FE+ попали в утечку, раскрывшую их ключевые характеристики. Согласно данным WinFuture, новинки получат чипсет Exynos 1580, который на 45% мощнее процессора Exynos 1380 из предыдущего поколения, а графика станет быстрее на 80%.

Galaxy Tab S10 FE оснастят 10,9-дюймовым экраном с разрешением 2304×1440 пикселей, а FE+ — 13,1-дюймовой панелью 2880×1800 пикселей. Ожидается, что яркость обеих моделей достигнет 800 нит, что на 200 нит выше, чем у Tab S9 FE. Точный тип матрицы (LCD или OLED) пока не подтверждён.

В комплект войдёт стилус S Pen для заметок и рисования. Основная камера на 13 Мп и фронтальная ультраширокоугольная на 12 Мп поддерживают запись видео в 4K@30 кадров/с. Планшеты защищены по стандарту IP68 от пыли и воды, оснащены стереодинамиками и сканером отпечатков пальцев.

Ёмкость аккумулятора составит 8000 мАч у FE и 10 090 мАч у FE+ с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Среди модулей связи — 5G (в сотовых версиях), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и USB Type-C. Объём оперативной памяти — 8/12 ГБ, хранилища — 128/256 ГБ.

Официальный анонс Galaxy Tab S10 FE и FE+ ожидается в ближайшие месяцы.