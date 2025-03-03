Колонка имеет FM-тюнер с диапазонами частот 87,5–108 МГц.

Компания JBL выпустила в Китае "умную" колонку Rise, объединившую функции Bluetooth-динамика, будильника и беспроводной зарядки. Устройство доступно для предзаказа на JD.com по цене 999 юаней (~$137), а поставки начнутся в ближайшие недели.

Колонка выполнена в стиле док-станции с LED-экраном, яркость которого можно регулировать. Крупные символы на дисплее и физические кнопки упрощают управление даже в темноте. Звук обеспечивают два независимых широкополосных динамика. Поддержка Bluetooth 5.3 гарантирует стабильное соединение и низкое энергопотребление.

На верхней панели размещена площадка для беспроводной зарядки смартфонов мощностью 5 Вт, а на задней панели — USB-порт для проводной зарядки. Встроенный блок питания с широким диапазоном напряжения (100–240 В) позволяет использовать колонку в любой стране. FM-радио с металлической антенной ловит частоты 87.5–108 МГц и сохраняет до трёх станций в памяти.

Габариты устройства — 218 × 65 × 148 мм, вес — 750 грамм. О глобальном релизе JBL Rise пока не сообщается.