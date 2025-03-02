Компания AOC выпустила на китайский рынок новый игровой монитор под названием 25G10HE.

Как сообщается, компания AOC выпустила в Китае игровой монитор 25G10HE по цене 649 юаней (~$90). Новинка оснащена 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и рекордной для своего сегмента частотой обновления 200 Гц. Монитор имеет Adaptive-Sync и время отклика 1 мс, а также технологию HDR10 улучшающую контрастность и цветопередачу.

Устройство охватывает 99% цветового пространства sRGB и 90% DCI-P3, с заводской калибровкой DeltaE<2 для точной передачи оттенков. Для настройки параметров доступно ПО G-Menu, позволяющее регулировать яркость, цветовые профили и игровые режимы.

Защита глаз включает аппаратное снижение синего излучения без искажения цветов и четыре предустановленных режима: для мультимедиа, офиса, чтения и веб-сёрфинга. Из портов — два HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и аудиовыход 3,5 мм. Монитор поддерживает крепление VESA 100×100 мм и регулировку наклона от -5 до 23.

Лёгкий корпус весит 3,5 кг с подставкой и 3,1 кг без неё. Продажи уже стартовали на JD.com, но данные о глобальном релизе пока не раскрыты.