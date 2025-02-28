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Kefir32
HMD, вероятно, готовит релиз обновлённого смартфона HMD Fusion на MWC 2025
HMD готовится к важным анонсам на MWC 2025 2 марта.

Компания HMD Global готовит серию премьер на выставке MWC 2025 в Барселоне, запланированных на 2 марта. Судя по тизерам, ключевым событием станет релиз обновлённого смартфона HMD Fusion в специальной «барселонской» версии. Ожидается, что устройство получит улучшенные характеристики и дизайн, отсылающий к местной культуре.

Параллельно HMD представит беспроводные наушники Amped Buds с функциональной кнопкой, системой быстрого извлечения из кейса и набором сменных амбушюр. Согласно данным инсайдеров, аксессуары будут комплектоваться кабелем USB-C и инструкцией для быстрого старта.

Ещё одним сюрпризом станет перезапуск модели Fusion 5G, а также выход Nokia 3510 4G — современной версии классического «звонилки» с поддержкой LTE.

Выставка MWC станет первой площадкой для демонстрации новинок перед глобальным релизом.

#hmd #mwc 2025 #hmd fusion #mwc2025
Источник: mysmartprice.com
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