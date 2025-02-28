Как заявил представитель Apple в беседе с журналистом Джоном Грубером, решение отказаться от MagSafe связано с привычками целевой аудитории: «Большинство пользователей этой модели заряжают устройства исключительно через кабель». При этом iPhone 16e поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 7,5 Вт, но без магнитной фиксации, что ограничивает совместимость с аксессуарами вроде держателей или кошельков.
Эксперты отмечают, что аргумент Apple выглядит спорным, учитывая интеграцию MagSafe в экосистему бренда — от чехлов до зарядных станций. Для тех, кто хочет использовать магнитные аксессуары, компания предлагает приобрести совместимые чехлы, но они не повысят скорость зарядки.
Стартовая цена iPhone 16e в США составляет $599 за версию с 128 ГБ памяти, а модель на 512 ГБ оценивается в $899.