Выпуск Samsung Galaxy A26, A36 и A56 запланирован на март.

Qwen Ai

Компания Samsung официально подтвердила запуск трёх новых смартфонов серии Galaxy A — A26, A36 и A56 — в Индии 2 марта 2025 года. Новинки станут доступны для глобального рынка вскоре после локального релиза. Потребители уже могут оставить предзаказ на официальном сайте бренда.

По данным производителя, все три модели получат шесть лет обновлений операционной системы, включая Android 15 с оболочкой One UI 7 на старте продаж. Если обязательства будут выполнены, смартфоны смогут обновляться вплоть до Android 21, что станет рекордом для среднебюджетного сегмента.

Согласно слухам, Galaxy A26 оснастят 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с U-образным вырезом. Модели A36 и A56 также получат дисплеи диагональю 6,7 дюймов, но с подэкранным сканером отпечатков. В основе A36 будет чип Snapdragon 6 Gen 3, а A56 — процессор Exynos 1580. Все аппараты предложат 6/8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ хранилища и аккумуляторы на 5000 мА·ч.

Впервые в линейке A-серии поддержка быстрой зарядки 45 Вт появится в A36 и A56, что вдвое превышает показатели предшественников. Однако, как и в случае с флагманами S-серии, адаптер, вероятно, придётся приобретать отдельно. Основная камера всех трёх моделей получит 50-МП сенсор с оптической стабилизацией и 12-МП вспомогательный модуль.

Ожидается, что презентация новых устройств усилит позиции Samsung в конкурентном сегменте, где ключевыми преимуществами становятся длительная поддержка и баланс цены с производительностью.