ASUS открыла предварительные заказы на свои игровые ноутбуки ROG Strix SCAR 16 и 18 2025 года выпуска.

ASUS

Компания ASUS объявила о старте предзаказов на игровые ноутбуки ROG Strix SCAR 16 и 18 2025 года. Новинки оснащены процессорами Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50 Series (до RTX 5090), ориентируясь на геймеров и профессионалов в области контента.

Младшая модель SCAR 16 получила 16-дюймовый mini-LED-экран ROG Nebula HDR с разрешением 2,5K, частотой 240 Гц и яркостью 1200 кд/м2. SCAR 18 предлагает 18-дюймовую панель с сертификацией Pantone и аналогичной яркостью. Обе версии поддерживают до 32 ГБ DDR5-5600 RAM и SSD на 2 ТБ с возможностью апгрейда благодаря безинструментальному дизайну.

Для охлаждения используется трёхвентиляторная система, паровые камеры и термопаста Conductonaut Extreme, что удерживает уровень шума ниже 45 дБ даже под нагрузкой. Связь обеспечивают Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и два порта Thunderbolt 5.

Цены:

SCAR 16:

RTX 5070 Ti, 1 ТБ SSD: $2699.99;

RTX 5080, 2 ТБ SSD: $3399.99;

RTX 5090, 2 ТБ SSD: $4299.99.

SCAR 18:

RTX 5070 Ti, 1 ТБ SSD: $2999.99;

RTX 5080, 2 ТБ SSD: $3799.99;

RTX 5090, 2 ТБ SSD: $4499.99.

ASUS

Все модели оснащены 90-Вт·ч батареей, RGB-подсветкой Aura Sync и эксклюзивным LED-дисплеем AniMe Vision на крышке.

Предзаказы доступны на сайте ASUS, а топовая SCAR 18 с RTX 5090 — также через Best Buy. Поставки начнутся в ближайшие недели.