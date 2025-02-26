Компания Sony планирует значительно улучшить возможности камеры своего грядущего флагмана Xperia 1 VII

Японская компания Sony значительно модернизирует камеры своего будущего флагмана Xperia 1 VII. Как сообщает издание Sumahodigest, все три основные камеры смартфона получат новейшие сенсоры Exmor T. Это ключевое отличие от предыдущей модели Xperia 1 VI, где такая технология использовалась только в основной камере.

Сенсоры Exmor T, построенные на многослойной CMOS-структуре, применяют двухслойную транзисторную пиксельную технологию. Это снижает уровень шумов, улучшает качество съемки при слабом освещении и расширяет динамический диапазон по сравнению с сенсорами Exmor RS.

Характеристики камер по разрешению останутся прежними: основная — 52 Мп (эффективных 48 Мп), ультраширокая и телеобъектив — по 12 Мп. Однако единая технология сенсоров обеспечит более плавное переключение между объективами и согласованную цветопередачу, что позитивно скажется на качестве фото и видео.

Ожидается, что Sony Xperia 1 VII будет представлен в мае 2024 года, следуя традиционному графику выхода серии Xperia 1. Подробности о новинке могут появиться в ближайшие месяцы.

Напомним, в Xperia 1 VI использовался процессор Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор на 5000 мА·ч, но ключевым акцентом анонса VII станут именно camera-возможности. Эксперты прогнозируют, что обновление сенсоров усилит позиции Sony в сегменте премиальных смартфонов.