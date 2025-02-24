MD102 имеет место для флакона с эфирным маслом, расположенный в отсеке для батареи.

Как сообщается, компания ASUS представила уникальное дополнение к своей линейке периферийных устройств - беспроводную мышь MD102, которая сочетает в себе функциональность и неожиданную особенность: встроенный отсек для ароматизаторов. Мышь MD102 доступна в двух цветовых вариантах - «Rainbow White» и «Rose Clay».

Согласно описанию, отличительной особенностью MD102 является встроенный отсек для эфирных масел, расположенный в отсеке для батарейки. При использовании мыши аромат естественным образом распространяется в окружающее пространство, создавая атмосферу ароматов. Флакон с эфирным маслом можно перезаправлять, что позволяет пользователям настраивать аромат по своему вкусу.

По технической части - устройство отличается эргономичным дизайном, максимальным DPI 2400 и долговечными микропереключателями, рассчитанными на 10 миллионов нажатий. Мышь оснащена тефлоновыми ножками для плавного скольжения и поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth и 2,4 ГГц. Она работает от сменного аккумулятора, рассчитанного на один год работы.