HONOR начнет внедрять систему обнаружения фейковых изображений с помощью искусственного интеллекта в апреле 2025 года.

Qwen Ai

Компания HONOR объявила о глобальном запуске своей технологии на основе искусственного интеллекта для распознавания дипфейков. С апреля 2025 года пользователи по всему миру смогут использовать эту функцию для идентификации поддельного контента в режиме реального времени. Новая технология призвана повысить безопасность в цифровой среде, своевременно предупреждая о фальсифицированных изображениях и видеозаписях.

Впервые представленная на выставке IFA 2024, технология HONOR использует интеллектуальные алгоритмы для анализа медиа на наличие скрытых признаков подделки. Среди таких признаков:

Синтетические дефекты на уровне пикселей, которые сложно заметить невооружённым глазом.

Артефакты на границах изображения, возникающие при наложении слоёв.

Нарушения межкадровой целостности, характерные для видеофейков.

Аномалии в чертах лица, такие как несоответствие пропорций лица и ушей, изменения в причёске или некорректные детали внешности.

При обнаружении манипуляций технология отправляет мгновенные уведомления, позволяя пользователям оценить достоверность контента и избежать обмана.

HONOR подчёркивает, что разработка направлена на борьбу с растущей угрозой фейкового контента в интернете.