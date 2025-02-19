Компания Amazft расширила доступность своих смарт-часов Active 2 в Европе.

Amazfit

Как сообщается, компания Amazfit официально представила свои смарт-часы Active 2 в Европе, после того как ранее они дебютировали в Северной Америке. Стоимость стандартной модели составляет 99 евро, а премиум-версии - 129 евро.

Согласно описанию, Amazfit Active 2 оснащены 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 2 000 нит, что обеспечивает отличную видимость даже в условиях яркого внешнего освещения. Смарт-часы доступны в двух версиях: стандартная модель с красным или черным силиконовым ремешком и премиум-версия, включающая черный кожаный ремешок, красный силиконовый ремешок и сапфировое стекло для повышения прочности экрана. Обе версии имеют корпус из нержавеющей стали, сочетающий стиль и долговечность.

Оснащенные биосенсором Amazfit BioTracker 6.0 PPG, часы Active 2 обеспечивают расширенный мониторинг частоты сердечных сокращений и содержания кислорода в крови, а также обновленные алгоритмы отслеживания сна. Устройство также оснащено барометром для отслеживания высоты над уровнем моря и поддерживает зимние виды спорта, например, катание на лыжах. Благодаря более чем 160 спортивным режимам смарт-часы могут автоматически определять упражнения для силовых тренировок, включая повторы, сеты и интервалы отдыха. Кроме того, часы оснащены автономными картами с пошаговой навигацией на основе пяти спутниковых систем, что делает их надежным спутником в походах на природу.

Часы Active 2 рассчитаны на длительную работу: при обычных условиях использования они работают от аккумулятора 10 дней. Устройство также поддерживает голосовое управление с помощью Zepp Flow, позволяя пользователям Android отвечать на сообщения с помощью текстовых или голосовых команд. Функции, ориентированные на здоровье, включают ежедневный показатель готовности, который оценивает физическое и психическое восстановление, отслеживание ВСР и интеграцию Wild.AI для получения информации о менструальном цикле.