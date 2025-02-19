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Kefir32
Vivo X200S выйдет на рынок со значительными обновлениями по сравнению с X200
Vivo X200S получит несколько основных улучшений по сравнению с X200.

Vivo X200

Компания Vivo готовится к выпуску Vivo X200S, улучшенной версии Vivo X200, дебютировавшей в октябре 2024 года. В отличие от типичных моделей «S», которые приносят незначительные обновления, в X200S ожидаются существенные улучшения дизайна, производительности и функциональности. По слухам, устройство будет представлено во втором квартале 2025 года в Китае вместе с Vivo X200 Ultra.

Vivo X200S будет оснащен плоским OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, который заменит изогнутый в форме квадрата экран предшественника. Такое изменение дизайна не только повышает четкость изображения, но и улучшает точность касания, делая устройство более подходящим для игр и мультимедиа. Экран будет окружен ультратонкими рамками с трех сторон, что придаст ему элегантный и современный вид.

Что касается дизайна, то в X200S будет использована задняя панель из стекла со сколами и обновленное, более узкое кольцо объектива для тройной камеры. Хотя общий модуль камеры останется таким же, как у X200, в X200S появится возможность макросъемки с помощью перископического телеобъектива, что позволит пользователям делать детальные снимки крупным планом. Основная камера по-прежнему будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором и сверхширокоугольным объективом.

Основой X200S станет чипсет Dimensity 9400 Plus - разогнанная версия Dimensity 9400, установленного в X200. Это обновление обещает более высокую скорость обработки данных и повышенную эффективность, ориентированную на пользователей, которым требуется высокая производительность в играх и многозадачности. Устройство также получит увеличенную емкость аккумулятора: одноячеечная батарея емкостью 6 000 мАч+ по сравнению с батареей емкостью 5 800 мАч в X200. Кроме того, в X200S появится беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, отсутствующая в предшественнике.

Еще одно заметное усовершенствование - ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который заменит оптический сканер, использовавшийся в X200. Эта модернизация обеспечивает повышенную безопасность и высокую скорость разблокировки даже в сложных условиях, например, при влажных или грязных пальцах.

Vivo X200S сохранит класс защиты от воды и пыли IP68/IP69 и будет доступен в черном и серебристом цветовых вариантах, в отличие от более широкой палитры, предлагаемой моделью X200. Ожидается, что устройство поступит в продажу в середине апреля 2025 года, наряду с Vivo X200 Ultra и новым цветовым вариантом Vivo X200 Pro Mini. Несмотря на то, что первоначальный релиз будет ориентирован на китайский рынок, информация о глобальном запуске остается неподтвержденной.

#vivo #vivo x200 #vivo x200 ultra #vivo x200s
Источник: gizmochina.com
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