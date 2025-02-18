Он поддерживает отслеживание с помощью оригинальной камеры и любого стороннего приложения.

Компания Insta360 представила новый аксессуар для стабилизатора Flow 2 Pro — модуль AI Tracking Module по цене 249 юаней(~$35). Этот инновационный модуль совместим с широким спектром смартфонов, включая iPhone и устройства на базе Android, и поддерживает отслеживание с помощью искусственного интеллекта как в собственных приложениях для камеры, так и в сторонних приложениях.

Модуль AI Tracking Module повышает удобство работы пользователя, обеспечивая точное отслеживание объектов даже в быстро движущихся или сложных условиях. Он также позволяет пользователям дистанционно управлять началом записи с помощью жестовых команд. Кроме того, модуль оснащен встроенной подсветкой с тремя регулируемыми уровнями яркости и настройками цветовой температуры, что делает его универсальным инструментом для создателей контента.

Insta360 отметила, что стабилизатор Flow 2 Pro, представленный в прошлом месяце, уже интегрирован технологией Apple DockKit, позволяющей управлять функциями камеры iPhone непосредственно через стабилизатор. Сам стабилизатор может похвастаться складной конструкцией, вращением на 360 и возможностью съемки панорамных фотографий на 360, при этом его вес составляет 357 г для корпуса стабилизатора и 25 г для зажима телефона.