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Kefir32
Xiaomi Buds 5 Pro могут получить поддержку Wi-Fi и перевода в реальном времени
Ключевые детали серии Xiaomi Buds 5 Pro также раскрыты.

После успешного представления Buds 5 в июле 2024 года в Китае компания Xiaomi намерена расширить линейку аудиоустройств, выпустив серию Buds 5 Pro. Недавние утечки от источника Digital Chat Station свидетельствуют о том, что новые флагманские наушники будут иметь ряд усовершенствований, направленных на улучшение удобства использования.

Ожидается, что Buds 5 Pro будут иметь внутриканальную конструкцию и оснащены системой активного шумоподавления (ANC). Существенным обновлением станет появление варианта с поддержкой Wi-Fi, что позволит расширить возможности подключения и воспроизведения потокового аудио. Кроме того, по слухам, наушники будут поддерживать управление жестами.

Еще одна примечательная особенность - возможность перевода в реальном времени, что позволит пользователям переводить разговоры на ходу. Также ожидается, что Buds 5 Pro будут поддерживать беспроводную зарядку, что добавит удобства при повседневном использовании. Остальные характеристики, как ожидается, будут соответствовать текущей модели Xiaomi Buds 5.

Что касается Xiaomi Buds 5, то они оснащены 11-миллиметровыми сверхчувствительными динамиками с двойным магнитом, настроенными Harman AudioEFX, обеспечивающими насыщенное качество звука. Наушники поддерживают Hi-Res Audio и Qualcomm aptX Lossless, обеспечивая первоклассные впечатления от прослушивания. Они оснащены адаптивным ANC с несколькими режимами, включая настройку, управляемую искусственным интеллектом, которая регулируется в зависимости от уровня шума окружающей среды. Тройной микрофон с искусственным шумоподавлением обеспечивает четкие звонки даже в ветреную погоду.

Время автономной работы Buds 5 составляет до 6,5 часов на одном заряде (при выключенном ANC) и до 39 часов с зарядным чехлом. Они также поддерживают игровой режим с низкой задержкой 73 мс на устройствах Xiaomi и Poco.

Ожидается, что официальный анонс Buds 5 Pro совпадет с запуском Xiaomi 15 Ultra и Xiaomi SU7 car в конце этого месяца в Китае.

#buds 5 pro #xiaomi buds 5 pro
Источник: gizmochina.com
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