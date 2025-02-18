Появилась информация о сроках выхода новой серии смартфонов Redmi.

По сообщениям, компания Redmi готовится к запуску серии K90 раньше, чем ожидалось: новая утечка говорит о возможном дебюте в Китае в октябре 2025 года. Это отличается от обычных сроков, поскольку серия K80 была представлена в конце ноября прошлого года. Утечка поступила от инсайдера Digital Chat Station, который также поделился информацией линейке.

По слухам, что Redmi K90 Pro будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, процессором нового поколения, который обещает передовую производительность. Кроме того, устройство заимеет 50-мегапиксельную перископическую телефотокамеру, что значительно улучшит возможности зума. На передней панели будет плоская OLED-панель с разрешением 2K, как у предшественника K80 Pro.

Еще один слух предполагает, что стандартный Redmi K90 может дебютировать с заказным чипом 3 нм+, разработанным в сотрудничестве между Qualcomm и Redmi. Этот чип, как утверждается, имеет полностью индивидуальную архитектуру, а его результаты в бенчмарках сопоставимы с Snapdragon 8 Elite.

Однако, сообщается, что серия K90 может подорожать, в результате чего K90 Pro окажется в диапазоне от 4 000 до 5 000 юаней (~ 550-690 долларов).